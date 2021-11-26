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Столтенберг пригрозив Росії наслідками у разі вторгнення до України

Автор: Ілона Свиридова

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росію чекають наслідки у разі вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

"Якщо Росія застосує силу проти України, за це доведеться заплатити, це буде мати наслідки", - заявив Столтенберг перед зустріччю міністрів закордонних справ в Латвії, яка пройде 30 листопада і 1 грудня.

При цьому він не уточнив, про які наслідки йдеться.

"Це другий раз в цьому році, коли Росія сконцентрувала велику і незвичайну концентрацію сил в регіоні", - зазначив Столтенберг і додав, що біля кордонів України спостерігається скупчення танків, артилерії, бронетанкових частин і так далі.

Він також підкреслив, що на сьогодні на Заході немає впевненості в намірах Росії.

Нагадаємо, раніше Столтенберг заявив, що принципи колективної оборони НАТО на Україну не поширюються, але альянс підтримує її.

А американська газета NYT стверджує, що Білий дім відмовляє президента Росії Володимира Путіна від нападу на Україну.

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НАТОРосійська ФедераціяЄнс Столтенберг