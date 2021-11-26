Столтенберг пригрозив Росії наслідками у разі вторгнення до України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росію чекають наслідки у разі вторгнення в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.
"Якщо Росія застосує силу проти України, за це доведеться заплатити, це буде мати наслідки", - заявив Столтенберг перед зустріччю міністрів закордонних справ в Латвії, яка пройде 30 листопада і 1 грудня.
При цьому він не уточнив, про які наслідки йдеться.
"Це другий раз в цьому році, коли Росія сконцентрувала велику і незвичайну концентрацію сил в регіоні", - зазначив Столтенберг і додав, що біля кордонів України спостерігається скупчення танків, артилерії, бронетанкових частин і так далі.
Він також підкреслив, що на сьогодні на Заході немає впевненості в намірах Росії.
Нагадаємо, раніше Столтенберг заявив, що принципи колективної оборони НАТО на Україну не поширюються, але альянс підтримує її.
А американська газета NYT стверджує, що Білий дім відмовляє президента Росії Володимира Путіна від нападу на Україну.