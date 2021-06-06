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Столтенберг застеріг Путіна і Лукашенка від дестабілізації на східному фланзі НАТО

Автор: Дмитро Левицький

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив занепокоєння з приводу тісної співпраці Білорусі з Росією. Столтенберг застеріг президентів Росії та Білорусі від дестабілізації на східному фланзі НАТО.

Про це пише німецька газета Welt.

"НАТО - це оборонний союз. Я не хочу надто багато розмірковувати, але ми пильні і дуже уважно стежимо за тим, що відбувається в Білорусі. У надзвичайній ситуації ми, звичайно, готові захистити і захистимо будь-якого союзника від будь-якого виду загроз, що виходять з Мінська і Москви", - наголосив Столтенберг.

Генсек НАТО зазначив, що Білорусь стає "все більше і більше залежною" від Росії, що викликає занепокоєння у союзників Альянсу.

"Союзники серйозно занепокоєні більш тісною співпрацею між Москвою та Мінськом в останні місяці. У минулому, як ми знаємо, Росія масово порушила територіальну цілісність таких держав, як Україні, Грузія та Молдова", - сказав він, додавши, що зараз з Білоруссю межують Литва, Латвія, Польща.

Нагадаємо, на початку червня Лукашенко заявив, що Білорусь отримає від Росії новітнє озброєння.

Також РБК-Україна писало, що Столтенберг вирішив обмежити доступ білоруських представників до штаб-квартири НАТО.

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