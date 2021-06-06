Столтенберг застеріг Путіна і Лукашенка від дестабілізації на східному фланзі НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив занепокоєння з приводу тісної співпраці Білорусі з Росією. Столтенберг застеріг президентів Росії та Білорусі від дестабілізації на східному фланзі НАТО.

"НАТО - це оборонний союз. Я не хочу надто багато розмірковувати, але ми пильні і дуже уважно стежимо за тим, що відбувається в Білорусі. У надзвичайній ситуації ми, звичайно, готові захистити і захистимо будь-якого союзника від будь-якого виду загроз, що виходять з Мінська і Москви", - наголосив Столтенберг.

Генсек НАТО зазначив, що Білорусь стає "все більше і більше залежною" від Росії, що викликає занепокоєння у союзників Альянсу.

"Союзники серйозно занепокоєні більш тісною співпрацею між Москвою та Мінськом в останні місяці. У минулому, як ми знаємо, Росія масово порушила територіальну цілісність таких держав, як Україні, Грузія та Молдова", - сказав він, додавши, що зараз з Білоруссю межують Литва, Латвія, Польща.