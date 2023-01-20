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Столтенберг о поставках танков Leopard 2 Украине: консультации будут продолжаться

Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Консультации по поводу поставок Германией танков Leopard 2 Украине будут продолжаться.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Он подчеркнул, что с начала войны России против Украины вид поддержки Киева постоянно менялся.

Столтенберг также добавил, что Германия является одним из союзников, которые больше всего поддерживают Украину.

"Артиллерия, боеприпасы, системы противовоздушной обороны, а теперь и бронетранспортеры типа Marder: Германия действительно является лидером в поддержке Украины во многих-многих сферах", - заявил он.

Напомним, что решение о передаче танков имеет решающее значение для Украины из-за вероятности повторного наступления России. Польша может передать Leopard украинским воинам, не дождавшись решения Германии.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что есть много стран, которые соглашаются с передачей танков, однако они ожидают решения страны, которая имеет на них права.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц якобы может согласиться на передачу Украине танков Leopard 2, однако при одном условии.

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