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Столтенберг пообіцяв Фінляндії "швидке членство" в НАТО

Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Фінляндія зможе стати членом Альянсу. Він запевнив, що цей процес буде швидким.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Столтенберга.

"Якщо Фінляндія вирішить подати заявку на приєднання до НАТО, зможе швидко отримати членство в Альянсі", - заявив генсек.

Нагадаємо, Столтенберг під час брифінгу не став відповідати на питання про надане Україні наступальне озброєння. Однак він запевнив, що НАТО буде і далі поставляти зброю Україні.

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ФинляндияНАТОЄнс Столтенберг