RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Столтенберг: победа Украины в войне является условием для обсуждения ее членства в НАТО

Фото: Йенс Столтенберг, генсек НАТО (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Условием для любого содержательного обсуждения членства Украины в НАТО является ее победа в войне над Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в ходе пресс-конференции.

Он отметил, что сейчас союзники по Альянсу согласны с несколькими важными вещами. В частности, они поддерживают политику открытых дверей, а также членство Украины в НАТО в будущем.

"Мы все согласны, что Украина станет членом этого Альянса. И мы все согласны, что союзники по НАТО и Украина должны решить, когда наступит время пригласить Украину стать членом Альянса", - добавил Столтенберг.

По его словам, страны-члены НАТО считают, что самая срочная задача сейчас - обеспечить победу Украины как суверенного и независимого государства.

"Потому что если президент Путин (российский диктатор Владимир Путин - ред.) выиграет эту войну, то вопрос о членстве больше не будет обсуждаться вообще. Поэтому основное внимание должно быть сосредоточено на том, как обеспечить победу Украины, и это является условием для любого содержательного обсуждения дальнейшего членства", - подчеркнул генсек.

Членство Украины в НАТО

Напомним, на саммите в Бухаресте в 2008 году страны-члены НАТО пообещали, что Украина в будущем станет частью Альянса. С тех пор какой-либо конкретики по этому вопросу не звучало.

Наша страна ожидает, что переломным станет саммит НАТО в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля. При этом западные лидеры заявляют о возможности приглашения Украины в Альянс по итогам встречи. Такую идею уже поддержал президент Польши Анджей Дуда.

В то же время Украина хочет получить и гарантии безопасности, которые смогут сдержать Россию от повторного нападения до того, как наша страна станет частью НАТО. Первые договоренности рассчитывают утвердить также на предстоящем саммите.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОЙенс СтолтенбергВойна России против Украины