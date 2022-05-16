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Столтенберг переговорив з главою МЗС Туреччини про вступ Фінляндії та Швеції до НАТО

Фото: Йенс Столтенберг, генсек НАТО (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Туреччину підтримати рішення Фінляндії та Швеції щодо приєднання до Північноатлантичного альянсу, і зазначив, що всі "проблемні" питання, які піднімає Анкара, мають бути вирішені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter Столтенберга.

Так, генсек НАТО провів переговори з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу про рішення "наших найближчих партнерів" Фінляндії та Швеції подати заявку на членство в НАТО.

"Туреччина є цінним союзником, і будь-які проблеми безпеки повинні бути вирішені", - пише Столтенберг.

Також генсек НАТО наголошує, що "ми маємо стояти разом в цей історичний момент".

Нагадавши, Туреччина виступила проти вступу Фінляндії та Швеції до НАТО унаслідок їх підтримки Робітничої партії Курдистану - її Анкара вважає терористичною організацією.

Додамо також, що Анкара висунула вимогу, у разі виконання якої Туреччина розблокує процес вступу Фінляндії та Швеції до НАТО.

Своєю чергою генсек НАТО Столтенберг заявив про можливість швидко знайти компроміс з Туреччиною щодо вступу Фінляндії та Швеції до Альянсу, і зазначив, що Анкара не має наміру блокувати процес.

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НАТОЄнс СтолтенбергШвеціяТурцияФинляндия