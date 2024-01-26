Столтенберг оценил, когда Венгрия сможет ратифицировать членство Швеции в НАТО

Венгрия может ратифицировать членство Швеции в НАТО, когда парламент снова соберется. Это может произойти в конце февраля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга.
Он заявил, что вступление Швеции в НАТО сделает весь Альянс более сильным. Столтенберг поздравил решение парламента Турции о ратификации членства Швеции и поблагодарил президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
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Сообщается, что парламент Венгрии соберется на следующее заседание в конце февраля.
Ранее в Венгрии заявили, что не будут спешить с ратификацией заявки Швеции на вступление в НАТО. В парламенте подчеркнули, что не будут собирать внеочередное заседание, несмотря на заявления некоторых депутатов.
После вторжения России в Украину Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО. Финляндия прошла путь быстрее и присоединилась к Альянсу в июне 2023 года.
Вступление Швеции блокировала Турция долгое время. 23 января парламент Турции ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО.
Будапешт обещал, что он не будет последним, кто ратифицирует заявку Швеции. Однако голосование в венгерском парламенте несколько раз переносилось. Недавно премьер Венгрии Виктор Орбан призвал свой парламент поддержать интеграцию Швеции.
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