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Столтенберг ожидает решений по ПВО для Украины на саммите НАТО в Бухаресте

Фото: Йенс Столтенберг, генсек НАТО (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Странам-членам НАТО во время саммита в Бухаресте необходимо принять решения о наращивании поставок систем противовоздушной обороны в Украину на фоне постоянных атак России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга.

"Я ожидаю, что одним из сообщений по итогам встречи министров иностранных дел здесь, в Бухаресте, будет необходимость дальнейшего наращивания поставок (Украине - ред.) как систем противовоздушной обороны, так и, конечно, запасных частей, обучения и боеприпасов для различных систем противовоздушной обороны", - отметил генсек.

По его словам, президент России Владимир Путин пытается использовать зиму в качестве оружия против Украины, и НАТО “необходимо помочь украинцам защититься от такого ужасного метода ведения войны”.

Отметим, что саммит министров иностранных дел стран НАТО пройдет в Бухаресте 29-30 ноября.

Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что в ходе встречи в Бухаресте страны-члены НАТО рассмотрят вопрос о предоставлении новой военной помощи для Вооруженных сил Украины, а также поддержки в сфере энергетики.

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