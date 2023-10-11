Столтенберг об оборонных планах НАТО: Сейчас будем переходить к конкретным действиям

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о начале реализации оборонных планов Североатлантического альянса, согласованных на саммите в июле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Столтенберга с президентом Украины Владимиром Зеленским 11 октября в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

По словам генсека Альянса, сегодня на встрече Контактной группы (формат "Рамштайн") участники будут обсуждать вопросы по укреплению обороны Украины, и "будет мобилизовано и скоординировано еще больше военной помощи" нашему государству.

"Также будет сегодня заседание Совета Украина-НАТО, которое мы начали во время Вильнюсского саммита, что помогает укрепить наши взаимоотношения и приближает Украину к членству в Альянсе", - отметил он.

Столтенберг анонсировал сегодня обсуждение новых средств сдерживания.

"Мы согласовали новые оборонные планы на саммите в июле, но сейчас мы будем переходить к конкретным действиям", - заявил он.

Генсек Альянса пояснил, что это будет реализовываться, в частности, через "конкретные шаги, такие как увеличение количества войск на восточном фланге НАТО до 300 тысяч военных".

"Также мы будем говорить о вызовах, с которыми сталкивается НАТО", - добавил он.

Что заявил Зеленский

В свою очередь президент Владимир Зеленский высказался о подготовке Украины к зимнему периоду, который станет для страны "огромным челленджем".

"Мы готовимся. Сегодня я здесь для того, чтобы усилить этот процесс", - сказал он.

Кроме того, на заседании "Рамштайн" украинская сторона обсудит с партнерами контрнаступательные действия ВСУ.

"Мы будем говорить о собственном приоритете. О том, как вытеснить Россию за пределы нашей Украины. Как защитить нашу страну и остановить войну", - подчеркнул Зеленский.

Также украинский президент добавил, что в ходе встречи будет обсуждаться и ситуация в Израиле, которая подверглась нападению террористической группировки ХАМАС.

"Сегодня речь также пойдет о ситуации в Израиле. Конечно, будут некоторые сигналы со стороны Украины. Мы в состоянии войны, а потому понимаем, что это такое, что такое террористические атаки и многочисленные жертвы", - заявил Зеленский.

Участие Зеленского в "Рамштайне-16"

Напомним, сегодня, 11 октября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в столицу Бельгии Брюссель в штаб-квартиру НАТО, где встретился с генсеком Североатлантического Альянса Йенсом Столтенбергом.

Также глава государства впервые в оффлайн-режиме примет участие в заседании "Рамштайн", которое станет уже 16-м по счету.

Также в этот же день запланирована встреча Совета Украина-НАТО. От Украины на "Рамштайн" уехал министр обороны Рустем Умеров.