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Столтенберг назвав Росію загрозою для НАТО


Столтенберг назвав Росію головною загрозою військового блоку

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Йенс Столтенберг назвав Росію головною загрозою військового блоку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сербську газету Політика.

Столтенберг в інтерв'ю газеті назвав Росію "самою непередбаченою ситуацією в сфері безпеки на багато років".

"Абсолютно точно, що сьогодні ми стикаємося з самої непередбаченої ситуацією в сфері безпеки на багато років. Це все більш агресивна політика Росії, киберугроза, гібридні загрози, нестабільність на Близькому Сході і в Північній Африці і триваюча терористична загроза. В якості відповіді на це НАТО прискорено проводить найбільшу коригування колективної оборони з часів холодної війни. Таким чином, у все менш передбачуваному світі НАТО так само важливий, як був завжди", - заявив Столтенберг.

За його словами, міцні зв'язки між Європою і США зробили НАТО найсильнішим союзом в історії.

Нагадаємо, раніше Столтенберг заявляв, що Російська Федерація несе відповідальність за дестабілізацію на сході України.

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