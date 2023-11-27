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США не проводят политику подталкивания Украины к переговорам с Россией, - Белый дом

Понедельник 27 ноября 2023 18:21
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США не проводят политику подталкивания Украины к переговорам с Россией, - Белый дом Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Соединенные Штаты не проводят политику подталкивания Украины к переговорам с Россией.

Об этом заявил помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По неподтвержденным данным, США потихоньку ослабляют поддержку в надежде, что это побудит Украину начать переговоры о прекращении огня.

Однако никто из официальных лиц США не говорил об этом публично, а наоборот, они заявили, что Соединенные Штаты будет поддерживать Киев столько, сколько потребуется - несмотря на опасения, что в следующем году в результате второго возможного президентства Дональда Трампа поддержка Украины может быть сокращена.

Переговоры Украины и РФ

Украина и Россия проводили несколько раундов переговоров в начале полномасштабного вторжения. Но пока они "на паузе". Президент Владимир Зеленский и другие представители власти отмечали, что Украина не вернется за стол переговоров, пока Москва не выведет свои войска.

Американский телеканал NBC News со ссылкой на американских и европейских чиновников заявил, что США и ЕС начали не публично обсуждать с Украиной вопрос о возможных мирных переговорах с Россией. Вероятно, они предполагают некоторые уступки со стороны Украины.

При этом президент Владимир Зеленский опроверг, что США и ЕС давят на Украину касательно мирных переговоров с Россией.

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