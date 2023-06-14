Столтенберг может остаться генсеком НАТО из-за трудностей с выбором преемника, - СМИ

Страны-члены НАТО склоняются к продлению срока пребывания Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря Североатлантического союза.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
В Альянсе взволнованы тем, что им не удастся согласовать нового преемника накануне саммита в Вильнюсе.
Столтенберг, который возглавляет Альянс с октября 2014 года, публично заявил, что не планирует искать возможности продолжать свой мандат. В то же время он не исключил, что продолжит свою работу.
Дебаты о преемнике Столтенберга активизировались во время испытаний для НАТО, которые связаны с полномасштабным вторжением России на территорию Украины, внутренними разногласиями и ростом Китая.
Сложный фон и сложность поиска кандидата, который бы удовлетворил всех членов Альянса, означает, что возможность просить Столтенберга продлить мандат в четвертый раз станет краткосрочным компромиссом, который отложит решение до следующего года.
"Столтенберг был замечательным генеральным секретарем, и я не вижу смысла раскачивать лодку сейчас", - заявил министр иностранных дел одной из стран НАТО.
Отмечается, что решение о продлении полномочий Столтенберга появилось после того, как премьер-министр Дании Метте Фредериксен и министр обороны Великобритании Бен Уоллес не получили единодушной поддержки.
В то же время в Польше выступают против того, чтобы преемником Столтенберга был снова представитель одной из Скандинавских стран. В частности многие страны высказались в поддержку избрания первой женщины-генерального секретаря Альянса.
Уоллес, со своей стороны, предположил, что решение относительно следующего генерального секретаря может быть принято после саммита в Вильнюсе, возможно, в октябре.
Продление срока пребывания Столтенберга на должности даст ему больше времени для выполнения задачи по обеспечению членства Швеции в Альянсе. Действующий генеральный секретарь взялся за эту задачу лично, однако до сих пор неизвестно, снимет ли президент Реджеп Тайип Эрдоган свое вето на вступление скандинавской страны.
"Мы все осознаем, что в какой-то момент нам придется отпустить Столтенберга, должен быть преемник", - заявила Кайса Оллонгрен, министр обороны Нидерландов.
Также отдельные источники утверждают, что Столтенберг все больше раздражается из-за того, что ему не дают четкого сигнала о его будущем.
Добавим, что саммит НАТО в Вильнюсе запланирован на 11-12 июля. По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, по результатам саммита Украина ожидает получить "четкий график вступления" в Альянс.
Согласно данным New York Times, Североатлантический союз может предложить Киеву гарантии безопасности по аналогии с Израилем, не предусматривающие членство.
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