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Столтенберг: міністри оборони країн НАТО мають різні погляди на ситуацію у Сирії

Новини » Політика    24.10.2019 - 22:10
Столтенберг: міністри оборони країн НАТО мають різні погляди на ситуацію у Сирії
Фото: Йенс Столтенберг (president.gov.ua)

Міністри оборони домовилися будувати прогрес у пошуку політичного рішення для конфлікту в Сирії

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що міністри оборони країн НАТО мають різні погляди щодо шляхів врегулювання в Сирії, але єдині щодо необхідності продовження спільних зусиль, спрямованих проти спільного ворога - "Ісламської держави". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр НАТО.

За його словами, міністри оборони домовилися будувати прогрес у пошуку політичного рішення для конфлікту в Сирії.

"Міністри оборони країн НАТО обговорили сьогодні широке коло різних питань, включаючи ситуацію на північному сході Сирії. Серед союзників існують різні погляди щодо цього. Ми мали щиру та відкриту розмову, але зосередили увагу на шляху вперед. Протягом минулого тижня ми бачили суттєве зниження насильства, і погодилися на основі цього будувати прогрес у пошуку політичного рішення для конфлікту в Сирії. Ми також повною мірою підтримуємо зусилля ООН у пошуку мирного рішення", - зазначив генсек.

Він наголосив, що міністри погодилися продовжувати виконання зобов'язань в рамках спільних операцій та місій НАТО у цьому регіоні.

"Ми погодилися продовжувати спільні зусилля у діях проти спільного ворога - ІДІЛ. Тренувальна місія НАТО в Іраку допомагає забезпечити, щоб ІДІЛ не повернувся. Наша місія в Афганістані запобігає перетворенню цієї країни у безпечний притулок для міжнародних терористів. Всі наші місії та операції, від західних Балкан до Близького Сходу відіграють кочову роль у нашій колективній безпеці", - наголосив керівник НАТО.

Нагадаємо, раніше генсек НАТО Йенс Столтенберг заявив, що Альянс не братиме участь у миротворчій кампанії в північно-східному регіоні Сирії, де створена "безпечна зона".

Також РБК-Україна повідомляло, що у Європарламенті закликали ввести санкції проти Туреччини через військової операції в Сирії. Депутати у прийнятій резолюції 24 жовтня попередили Анкару, що військова інтервенція на північному сході Сирії є серйозним порушенням міжнародного права, а також підриває стабільність і безпеку в регіоні.

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