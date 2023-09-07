Столтенберг о контрнаступлении ВСУ: тяжелые бои, но постепенно набирает обороты

По словам Столтенберга, несмотря на сложные бои, контрнаступление украинских воинов постепенно набирает обороты и "приносит плоды".

"Украинцы постепенно завоевывают позиции. Это тяжелые бои, сложные бои, но они смогли прорвать оборонительные линии российских сил. И они продвигаются вперед", - заявил генеральный секретарь НАТО.

Ситуация на фронте

Летом наши воины усилили наступление в Запорожской области. Сейчас бои идут на двух направлениях сразу - на Мелитопольском и Бердянском. В частности, согласно сообщению отдельных СМИ, военные прорвали первую линию обороны оккупантов.

Как утверждают аналитики Института изучения войны (ISW), ВСУ постепенно отвоевывают позиции на Бахмутском направлении. В частности, военные продвинулись к востоку от Невельского в Донецкой области и к западу от Вербового Запорожской области.

Между тем, российский оборонно-промышленный комплекс столкнулся с растущими проблемами относительно дефицита комплектующих для высокоточного вооружения.