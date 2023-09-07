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Столтенберг о контрнаступлении ВСУ: тяжелые бои, но постепенно набирает обороты

Фото: Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Вооруженные силы Украины смогли прорвать оборонительные линии российских войск. Контрнаступление постепенно набирает обороты.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время выступления перед депутатами Европейского парламента, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По словам Столтенберга, несмотря на сложные бои, контрнаступление украинских воинов постепенно набирает обороты и "приносит плоды". 

"Украинцы постепенно завоевывают позиции. Это тяжелые бои, сложные бои, но они смогли прорвать оборонительные линии российских сил. И они продвигаются вперед", - заявил генеральный секретарь НАТО. 

Ситуация на фронте 

Летом наши воины усилили наступление в Запорожской области. Сейчас бои идут на двух направлениях сразу - на Мелитопольском и Бердянском. В частности, согласно сообщению отдельных СМИ, военные прорвали первую линию обороны оккупантов.

Как утверждают аналитики Института изучения войны (ISW), ВСУ постепенно отвоевывают позиции на Бахмутском направлении. В частности, военные продвинулись к востоку от Невельского в Донецкой области и к западу от Вербового Запорожской области.

Между тем, российский оборонно-промышленный комплекс столкнулся с растущими проблемами относительно дефицита комплектующих для высокоточного вооружения.

 

 

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