Столтенберг о "тупике" в войне в Украине: ситуация на поле боя очень сложная

Столтенберг отвечая на вопрос, как выглядит ситуация на фронте в Украине и что в Альянсе готовы сделать для выхода из "тупика" заявил, что ситуация очень сложная.

"Мы видим интенсивные боевые действия. Очень сложная ситуация вдоль линии фронта. Особенно на востоке. Мы видим большое количество потерь. И самые интенсивные периоды боевых действий, которые с начала войны происходили в прошлые месяцы и недели. И в то время линия фронта существенно не изменилась. То есть мы должны различать то, что линия фронта не передвигается и происходящие интенсивные боевые действия", - отметил генсек НАТО.

Он добавил, что Альянс и страны-партнеры "действительно поражены храбростью и компетентностью ВСУ и их возможностью наносить удары по линии обороны россиян на оккупированных территориях".

"Конечно, военные достижения ВСУ можно оценивать мэтрами продвижения, но также потерями, которые понесет противник. Линия фронта не очень сильно изменилась. Но также, если российские войска понесут существенные потери как в личном составе, так и в способностях, то это является существенным достижением. А также украинцы оттолкнули Черноморский флот РФ. И это большое достижение", - подчеркнул Столтенберг.

Оценка Залужного ситуации на фронте и высказывание о "глухом угле"

Напомним, на прошлой неделе в издании The Economist появилась статья от главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. По его словам, ситуация на фронте могла зайти в тупик и сейчас ни одна из сторон не может продвигаться, поскольку одинакового технологически оснащена. Генерал отметил, что война переходит на новый этап - "позиционный", которому присущи изнурительные бои.

Как отметило издание Politico, статья Валерия Залужного разожгла "партийные страсти" в американском Конгрессе, а в Белом доме заявили о важности продолжения поддержки Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский также отреагировал на статью Залужного. Глава государства также подчеркнул, что ситуация на фронте не является патовой. Также он добавил позже, что Украина рассматривает возможность изменения своей стратегии в войне с РФ.