Столтенберг про F-16: Украина будет иметь право наносить удары по законным объектам в РФ

Украинские пилоты истребителей F-16 будут иметь право наносить удары по законным военным объектам в России.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью европейской службе "Радио Свобода".
Отвечая на вопрос о том, когда Украина сможет развернуть истребители F-16, Столтенберг заявил, что сказать это невозможно.
Он подтвердил, что все союзники Украины хотят, чтобы истребители появились в Украине как можно раньше, но отметил, что эффект от F-16 будет сильнее, если пилоты будут хорошо обучены, а экипажи и другой обслуживающий персонал - хорошо подготовлены.
"Поэтому, я думаю, мы должны прислушаться к мнению военных экспертов, когда именно мы будем готовы или когда союзники будут готовы начать отправку и доставку F-16. Чем раньше, тем лучше", - заявил он.
По словам Столтенберга, каждый союзник сам будет решать, поставлять ли F-16 в Украину, и союзники придерживаются разной политики.
Но в то же время, отметил генсек, война в Украине - это агрессивная война, и Киев имеет право на самооборону, включая нанесение ударов по законным российским военным объектам за пределами Украины.
В августе прошлого года Нидерланды и Дания пообещали предоставить Украине 61 истребитель F-16 американского производства.
Недавно стало известно, что Нидерланды планируют подготовить для Украины еще шесть дополнительных истребителей F-16. Подготовка украинских пилотов проходит в Дании, а также США.
Ранее издание CNN сообщало, что первая группа украинских пилотов, которая состоит из четырех человек, окончит программу обучения на самолетах F-16 уже к лету 2024 года.
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