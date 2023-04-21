Столтенберг о членстве Украины в НАТО: все союзники за, но фокус сейчас на другом

"Все страны НАТО согласились, что Украина будет членом НАТО, но сейчас фокус на том, чтобы обеспечить победу Украины. Без суверенной и независимой Украины нет смысла обсуждать ее членство в НАТО", - сказал Столтенберг, комментируя вопрос предоставления Украине дорожной карты для вступления в НАТО.

В свою очередь, он добавил, что войны по своей природе непредсказуемы, поэтому никто не может сказать, когда эта российско-украинская война закончится.

"Мы надеемся, что Украина достигнет значительного прогресса, и наступит стабильный мир. Но никто не может сказать это наверняка, поэтому нам нужно готовиться к долгому пути, но и после того, как война закончится, нам нужно будет поддерживать Украину, чтобы убедиться, что у нее есть сила и способность сдерживать новые атаки", - подытожил Столтенберг.

Отметим, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что место Украины по праву в НАТО, поэтому в Альянсе обещают сделать все, чтобы это стало возможным.

Напомним, как ранее заявил президент Украины Владимир Зеленский, Украина сделала все для того, чтобы ее заявка в НАТО была одобрена.

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