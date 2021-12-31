Зіткнулися десятки автівок. На Бориспільській трасі ожеледиця спричинила численні ДТП

"На перший погляд, навіть не порахувати скільки автівок тут побилося зранку через надзвичайно слизьку дорогу. Реально скільки тут? 50 автівок? Бориспільська траса", - пишуть ЗМІ.

Інформації щодо постраждалих внаслідок масових аварій не надходило.

З кадрів відео помітно, як водії ледве пересуваються дорогою, яку накрила ожеледиця. Очевидці повідомляють про велику кількість пошкоджених автівок.