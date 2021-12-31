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Під Києвом сталася масштабна ДТП. Рух ускладнено, є постраждалі

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Київська область, П'ятниця 31 грудня 2021 09:16
Під Києвом сталася масштабна ДТП. Рух ускладнено, є постраждалі Фото: під Києвом сталася масштабна ДТП (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

На трасі Київ-Одеса, поблизу смт Глеваха (Київська область) сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода (ДТП). Внаслідок аварії рух ускладнено, є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на dtp.kiev.ua.

"Масштабна аварія з постраждалими на Одеській трасі в районі смт Глеваха", - йдеться в повідомленні.

За інформацією ЗМІ, зіткнулися чотири легковики, два з них сильно пошкоджені.

"На місці карета швидкої допомоги. І очевидці поспішають допомогти постраждалим. Для проїзду вільна лише ліва смуга. Туман, видимість обмежена...", - додають у повідомленні.

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ДТП Одеса Глеваха
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