Зіткнулися десятки автівок. На Бориспільській трасі ожеледиця спричинила численні ДТП
Сьогодні, 31 грудня вранці на Бориспільській трасі слизька дорога спровокувала численні ДТП. Зіткнулися десятки автівок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київ Оперативний.
"На перший погляд, навіть не порахувати скільки автівок тут побилося зранку через надзвичайно слизьку дорогу. Реально скільки тут? 50 автівок? Бориспільська траса", - пишуть ЗМІ.
Інформації щодо постраждалих внаслідок масових аварій не надходило.
З кадрів відео помітно, як водії ледве пересуваються дорогою, яку накрила ожеледиця. Очевидці повідомляють про велику кількість пошкоджених автівок.
Нагадаємо, сьогодні на трасі Київ-Одеса, поблизу смт Глеваха (Київська область) сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок аварії рух ускладнено, є постраждалі.