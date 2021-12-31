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Зіткнулися десятки автівок. На Бориспільській трасі ожеледиця спричинила численні ДТП

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Київ, П'ятниця 31 грудня 2021 09:46
Зіткнулися десятки автівок. На Бориспільській трасі ожеледиця спричинила численні ДТП Фото: на Бориспільській трасі ожеледиця спричинила численні ДТП (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 31 грудня вранці на Бориспільській трасі слизька дорога спровокувала численні ДТП. Зіткнулися десятки автівок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київ Оперативний.

"На перший погляд, навіть не порахувати скільки автівок тут побилося зранку через надзвичайно слизьку дорогу. Реально скільки тут? 50 автівок? Бориспільська траса", - пишуть ЗМІ.

Інформації щодо постраждалих внаслідок масових аварій не надходило.

З кадрів відео помітно, як водії ледве пересуваються дорогою, яку накрила ожеледиця. Очевидці повідомляють про велику кількість пошкоджених автівок.

Нагадаємо, сьогодні на трасі Київ-Одеса, поблизу смт Глеваха (Київська область) сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок аварії рух ускладнено, є постраждалі.

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