Столкнулись десятки машин. На Бориспольской трассе гололедица вызвала многочисленные ДТП

Сегодня, 31 декабря утром на Бориспольской трассе скользкая дорога спровоцировала многочисленные ДТП. Столкнулись десятки автомобилей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киев Оперативный.

"На первый взгляд, даже не посчитать сколько автомобилей здесь подрались утром из-за чрезвычайно скользкой дороги. Реально сколько здесь? 50 автомобилей? Бориспольская трасса", - пишут СМИ.

Информации о пострадавших в результате массовых аварий не поступало.

Из кадров видео заметно, как водители еле передвигаются по дороге, которую накрыла гололедица. Очевидцы сообщают о большом количестве поврежденных автомобилей.