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Столкнулись десятки машин. На Бориспольской трассе гололедица вызвала многочисленные ДТП

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Киев, Пятница 31 декабря 2021 09:46
Столкнулись десятки машин. На Бориспольской трассе гололедица вызвала многочисленные ДТП Фото: на Бориспольской трассе гололедица вызвала многочисленные ДТП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 31 декабря утром на Бориспольской трассе скользкая дорога спровоцировала многочисленные ДТП. Столкнулись десятки автомобилей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киев Оперативный.

"На первый взгляд, даже не посчитать сколько автомобилей здесь подрались утром из-за чрезвычайно скользкой дороги. Реально сколько здесь? 50 автомобилей? Бориспольская трасса", - пишут СМИ.

Информации о пострадавших в результате массовых аварий не поступало.

Из кадров видео заметно, как водители еле передвигаются по дороге, которую накрыла гололедица. Очевидцы сообщают о большом количестве поврежденных автомобилей.

Напомним, сегодня на трассе Киев-Одесса, вблизи пгт Глеваха (Киевская область) произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии движение затруднено, есть пострадавшие.

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