Сутички в Іраку: загинули четверо людей та 44 постраждали

В Іраку під час сутичок із поліцією загинули четверо протестувальників, ще 44 зазнали поранень. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись АР.

Зокрема зазначається, що у місті Насірія на півдні Іраку поліція застрелила трьох протестувальників на трасі. Поліцейські навіть підпалювали намети, застосовували сльозогінний газ і вогнепальну зброю.

Додамо, у столиці Іраку Багдаді триває протистояння між силовиками та протестувальниками, які вимагають впровадження реформ та зміни політичної системи країни. Антиурядові протести в Іраку почалися 1 жовтня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Ірані правоохоронці затримали декілька десятків учасників акцій протесту через причетність іранських військових до катастрофи українського літака над Тегераном. Силовики застосовували проти демонстрантів кийки, електрошокери, також було чутно звуки пострілів.

За словами представника Збройних сил Ірака Абделя Керіма Халафа, патрулі військовослужбовців на мосту в районі Ес-Санак "піддалися нападу" з боку протестувальників.

Також РБК-Україна писало, що у Міністерстві закордонних справ України дали рекомендації українцям щодо візитів до країн Близького Сходу. Зокрема, громадянам України рекомендують утриматися від поїздок в Ірак, Іран та Сирію.