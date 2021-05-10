Сутички на Храмовій горі в Єрусалимі: кількість постраждалих значно зросла

В Єрусалимі в ході зіткнень на Храмовій горі отримали поранення 305 учасників. Сім з них - у важкому стані.
Про це повідомляє NEWSru.co.il., посилаючись на дані палестинського "Червоного Півмісяця".
Крім того, травми отримав 21 співробітник правоохоронних органів, троє госпіталізовані.
Вдень у понеділок, 10 травня, поліція остаточно затвердила проведення традиційного "маршу з прапорами" і дозволила учасникам ходи пройти через шхемські ворота, незважаючи на заворушення в столиці.
Традиційно учасники маршу виходять з центру Єрусалиму і йдуть уздовж стін Старого міста, через шхемські ворота і завершують ходу молитвою біля Стіни Плачу.
Раніше поліція закрила доступ євреїв на Храмову гору у зв'язку з заворушеннями, що відбуваються в арабській частині Єрусалиму.
Після публікації заборони на Храмовій горі почалися сутички між тисячами мусульман і співробітниками поліції. Учасники заворушень кидали в поліцейських каміння, правоохоронці відповідали шоковими гранатами і гумовими кулями.
РБК-Україна писало, що постраждали близько 180 учасників заворушень, а також дев'ять співробітників правоохоронних органів.
Також стало відомо, що Рада Безпеки ООН скличе екстрене засідання у понеділок, 10 травня.