Сутички на Храмовій горі в Єрусалимі: кількість постраждалих значно зросла

Крім того, травми отримав 21 співробітник правоохоронних органів, троє госпіталізовані.

Вдень у понеділок, 10 травня, поліція остаточно затвердила проведення традиційного "маршу з прапорами" і дозволила учасникам ходи пройти через шхемські ворота, незважаючи на заворушення в столиці.

Традиційно учасники маршу виходять з центру Єрусалиму і йдуть уздовж стін Старого міста, через шхемські ворота і завершують ходу молитвою біля Стіни Плачу.

Раніше поліція закрила доступ євреїв на Храмову гору у зв'язку з заворушеннями, що відбуваються в арабській частині Єрусалиму.

Після публікації заборони на Храмовій горі почалися сутички між тисячами мусульман і співробітниками поліції. Учасники заворушень кидали в поліцейських каміння, правоохоронці відповідали шоковими гранатами і гумовими кулями.