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Небольшой мороз, местами снег: какой будет погода в Украине сегодня

Украина, Воскресенье 10 декабря 2023 07:00
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Небольшой мороз, местами снег: какой будет погода в Украине сегодня Фото: в Украине 10 декабря будет морозная погода (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине 10 декабря местами со снегом. В большинстве областей небольшой мороз и гололедица на дорогах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, сегодня на востоке, северо-востоке и в Днепропетровской области днем снег и мокрый снег, который местами может переходить в дождь. В Запорожской, Херсонской области и Крыму ожидается умеренный дождь.

На остальной территории без существенных осадков. На правобережье местами туман. По всей Украине на дорогах гололедица.

Ветер восточный и юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

Столбики термометров днем покажут около нуля в большинстве областей, а ночью -1 -6 градусов. На юге днем прогнозируется до +5, а ночью от -3 до +2 градусов.

Небольшой мороз, местами снег: какой будет погода в Украине сегодня

Погода в Киеве

В столице сегодня без существенных осадков, а на дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха днем будет около нуля, ночью опустится до -2 -4 градусов.

Небольшой мороз, местами снег: какой будет погода в Украине сегодня

Ранее синоптики рассказали, какая будет погода в Украине в декабре.

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