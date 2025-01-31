RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

Столица увеличивает размер выплаты мобилизованным киевлянам до 50 тысяч гривен, - Кличко

Фото: столица увеличивает размер выплаты мобилизованным киевлянам до 50 тысяч гривен (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

По инициативе мэра Киева Виталия Кличко увеличена материальная помощь от города для мобилизованных киевлян до 50 тысяч гривен. Также до 3 тысяч гривен увеличена доплата от столицы медсестрам и санитарам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление мэра столицы.

"Я инициирую увеличение выплаты единовременной материальной помощи для мобилизованных киевлян с 30 тысяч грн до 50 тысяч грн. Мы предусмотрим эти средства в программе "Защитник Киева", - сообщил Виталий Кличко.

Также Киевсовет принял решение о повышении суммы помощи младшему медицинскому персоналу учреждений здравоохранения столицы, которые оказывают медицинскую и/или реабилитационную помощь.

"Напомню, они получают ежемесячно от города 2 тысяч грн. Мы же предлагаем увеличить выплату до 3 тысяч грн", - отметил Виталий Кличко.

Ранее сообщалось, что Киевсовет проголосовал за выделение из бюджета города более 5 миллиардов гривен на поддержку Сил обороны. Эти средства направят на программу "Защитник Киева", на социальную защиту ветеранов и субвенцию в госбюджет для обеспечения мероприятий по обороне, сообщил во время сессии Виталий Кличко.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Виталий КличкоВСУКиев