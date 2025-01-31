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Столица увеличивает размер выплаты мобилизованным киевлянам до 50 тысяч гривен, - Кличко

Пятница 31 января 2025 10:16
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Столица увеличивает размер выплаты мобилизованным киевлянам до 50 тысяч гривен, - Кличко Фото: столица увеличивает размер выплаты мобилизованным киевлянам до 50 тысяч гривен (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

По инициативе мэра Киева Виталия Кличко увеличена материальная помощь от города для мобилизованных киевлян до 50 тысяч гривен. Также до 3 тысяч гривен увеличена доплата от столицы медсестрам и санитарам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление мэра столицы.

"Я инициирую увеличение выплаты единовременной материальной помощи для мобилизованных киевлян с 30 тысяч грн до 50 тысяч грн. Мы предусмотрим эти средства в программе "Защитник Киева", - сообщил Виталий Кличко.

Также Киевсовет принял решение о повышении суммы помощи младшему медицинскому персоналу учреждений здравоохранения столицы, которые оказывают медицинскую и/или реабилитационную помощь.

"Напомню, они получают ежемесячно от города 2 тысяч грн. Мы же предлагаем увеличить выплату до 3 тысяч грн", - отметил Виталий Кличко.

Ранее сообщалось, что Киевсовет проголосовал за выделение из бюджета города более 5 миллиардов гривен на поддержку Сил обороны. Эти средства направят на программу "Защитник Киева", на социальную защиту ветеранов и субвенцию в госбюджет для обеспечения мероприятий по обороне, сообщил во время сессии Виталий Кличко.

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Виталий Кличко ВСУ Киев
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