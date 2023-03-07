В столице Армении автобус с работниками правительства попал в ДТП: 13 человек пострадали

В столице Армении с утра 7 марта произошла масштабная авария. В ДТП попал автобус с работниками правительства Армении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Shamshyan.

Фото: в Ереване произошло ДТП с автобусом правительства (shamshyan.com)

В результате ДТП ранения получили 13 человек. Пострадавших госпитализировали в разные больницы Еревана.

По данным местного издания, автобус находится на балансе аппарата правительства Армении. По предварительной информации, все пассажиры - работники аппарата правительства.

Авария произошла на участке Монте Мелконян-Исаков около 8:50 (по местному времени). Автомобиль BMW столкнулся с автобусом Hyundai.

Напомним, недавно в Польше столкнулись два микроавтобуса , в которых находились украинцы. В результате аварии пятерых пассажиров госпитализировали.

Также ранее мы сообщали, что в Жашкове Черкасской области рейсовый автобус с пассажирами съехал в кювет.

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