По столице Сирии нанесли ракетный удар. СМИ сообщают о гибели генерала КСИР

Отмечается, что здание консульства было разрушено в результате воздушного удара. СМИ пишут, что к этому удару причастен Израиль.

Источник Reuters в ливанских службах безопасности сообщил, что одним из погибших был Мохаммад Реза Захеди. Он был старшим командиром Корпуса стражей исламской революции.

مقتل عدد من الدبلوماسيين الايرانيين وقادة من فيلق القدس الايراني في قصف اسرائيلي است الايرانية في دمشق pic.twitter.com/zguirHI17f — الرادع المغربي (@Rd_fas1) April 1, 2024

А иранское государственное телевидение сообщило, что несколько иранских дипломатов якобы были убиты.

Мохаммад Реза Захеди

Иранский военачальник, бригадный генерал. Командующий Сухопутными силами Корпуса стражей Исламской революции с июля 2006 по июль 2008 года.

Его имя было занесено в так называемый "черный список" ООН из 15 высокопоставленных военных и политических деятелей Ирана, которых подозревают в причастности к разработке ядерной и ракетной программ Тегерана, и которым запрещен выезд за пределы Ирана.

Израиль не в первый раз бьет по Сирии

В октябре Армия обороны Израиля нанесла серию ударов по военной инфраструктуре и минометным установкам сирийской армии.

Спустя месяц сообщалось, что Израиль прекратил сообщать Россию о своих ударах по Сирии. Это произошло после нападения террористов ХАМАС на израильскую территорию.

В декабре старший советник Революционной гвардии Ирана Саед Рази Мусави был ликвидирован армией Израиля во время авиаудара вблизи сирийской столицы Дамаск.