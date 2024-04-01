RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

По столице Сирии нанесли ракетный удар. СМИ сообщают о гибели генерала КСИР

Архивное фото: Мохаммад Реза Захеди (wikipedia org)
Автор: Дмитрий Браславский

Город Дамаск в Сирии сегодня, 1 апреля, попал под ракетный обстрел. Удар пришелся на консульство Ирана. Там мог погибнуть генерал КСИР Мохаммад Захеди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters и Arab News.

Отмечается, что здание консульства было разрушено в результате воздушного удара. СМИ пишут, что к этому удару причастен Израиль.

Источник Reuters в ливанских службах безопасности сообщил, что одним из погибших был Мохаммад Реза Захеди. Он был старшим командиром Корпуса стражей исламской революции. 

 

 

А иранское государственное телевидение сообщило, что несколько иранских дипломатов якобы были убиты.

Мохаммад Реза Захеди

Иранский военачальник, бригадный генерал. Командующий Сухопутными силами Корпуса стражей Исламской революции с июля 2006 по июль 2008 года.

Его имя было занесено в так называемый "черный список" ООН из 15 высокопоставленных военных и политических деятелей Ирана, которых подозревают в причастности к разработке ядерной и ракетной программ Тегерана, и которым запрещен выезд за пределы Ирана.

Израиль не в первый раз бьет по Сирии

В октябре Армия обороны Израиля нанесла серию ударов по военной инфраструктуре и минометным установкам сирийской армии.

Спустя месяц сообщалось, что Израиль прекратил сообщать Россию о своих ударах по Сирии. Это произошло после нападения террористов ХАМАС на израильскую территорию.

В декабре старший советник Революционной гвардии Ирана Саед Рази Мусави был ликвидирован армией Израиля во время авиаудара вблизи сирийской столицы Дамаск.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИзраильВойна в СирииДамаск