В столице Сирии взорвался заминированный автомобиль

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По словам свидетеля, взрыв произошел недалеко от многолюдной кольцевой развязки возле оживленного ресторана. Пока неизвестно, если пострадавшие в результате взрыва. Автомобиль был подорван в богатом районе, где проживают высокопоставленные чиновники правительства и работники службы безопасности.

Источники в полиции сообщили, что погибших в результате подрыва самодельного взрывного устройства нет. Ранее жители столицы Сирии сообщали, что вокруг военного аэропорта Мезза были слышны сильные взрывы, столб черного дыма поднимался высоко в воздух.

Ранее Байден предупредил Иран, что США будут "решительно действовать" для защиты американцев после атаки на их базу в Сирии.

Напомним, что 24 марта боевики, поддерживаемые Ираном атаковавшие американскую базу в Сирии, в ответ США нанесли авиаудара по их позициям.

А за день до этого позиции американских военных неподалеку от Хасаки на востоке Сирии были атакованы из дрона иранского производства.

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