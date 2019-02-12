Над столицею Грузії закриють повітряний простір для цивільної авіації

Тимчасові обмеження пов'язані з військовими навчаннями

В зоне наблюдения над грузинской столицей Тбилиси временно закроют воздушное пространство для полетов гражданских самолетов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Грузия Online.

По данным Агентства гражданской авиации Грузии, ограничения будут длиться с пятницы, 15 февраля по среду, 20 февраля в первую половину дня.

Это связано с военными учениями, запланированными Министерством обороны страны. В частности, воздушное пространство в тбилисской зоне будет закрыто 15, 17 и 18 февраля с 10:00 до 11:30 часов и с 15:30 до 17:00 часов по местному времени.

16 и 19 февраля ограничения продлятся с 10:00 до 11:30 часов и с 13:00 до 14:30 часов, 20 февраля - с 10:00 до 11:30 часов и с 14:30 до 16:00 часов.

Напомним, начиная с 1 марта граждане Украины смогут посещать Грузию без паспорта для заграничных поездок, пользуясь внутренними паспортами в виде ID-карты.