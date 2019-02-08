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МЗС назвав дату початку поїздок до Грузії за ID-паспортами

Новини » Політика    08.02.2019 - 12:26
МЗС назвав дату початку поїздок до Грузії за ID-паспортами
Ілюстративне фото (УНІАН)

Українці зможуть відвідувати Грузію при наявності лише одного ID-паспорта з 1 березня

З 1 березня українці з внутрішніми паспортами у вигляді ID-карти зможуть відвідувати Грузію без паспорта для закордонних поїздок. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністерства закордонних справ.

Повідомляється, що 1 березня 2019 року набирає чинності оновлена угода між Кабінетом міністрів України та урядом Грузії про взаємне скасування візових вимог. Зокрема, на додаток до існуючого безвізового режиму вводяться взаємні поїздки на підставі внутрішніх паспортів у формі картки (ID), які містять безконтактний електронний носій.

МЗС назвав дату початку поїздок до Грузії за ID-паспортами

 

Нагадаємо, Кабмін затвердив угоду з Грузією про поїздки по ID-картам в грудні 2018 року. Сама угода була підписана 5 жовтня 2018 року. Документ передбачає, що українці зможуть безперешкодно відвідувати Грузію на підставі ID-карт.

Раніше також стало відомо, що міжурядова угода про взаємну скасування візових вимог і початок дії безвізового режиму між Україною та Уругваєм набирає чинності з 15 лютого 2019 року.

 

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