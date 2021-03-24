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У столиці Туреччини почався снігопад, у місті відбулося багато ДТП

Автор: Юлія Струк

У столиці Туреччини, сьогодні, 24 березня, почався снігопад. В Анкарі через складні погодні умови сталося багато аварій.

Про це повідомляє Мilliyet.

Зазначено, що останні два дні місто накривав дощ, який сьогодні перейшов у снігопад.

Комунальні служби розчищають дороги й посипають їх сольовою сумішшю, щоб запобігти ожеледі.

Варто зазначити, що в середині лютого на центральну частину Туреччини, в тому числі Анкару, також обрушився потужний снігопад. У турецькій столиці було ускладнено рух автотранспорту, через ожеледицю почастішали випадки ДТП.

Також велика кількість снігу випала в Стамбулі, було перервано поромне сполучення через Босфор.

Нагадаємо, 19 березня погода в Києві різко погіршилася. У місті йшов сніг, на деяких вулицях утворилися затори.

Разом з тим у місті був сильний вітер. Синоптики попереджали, що в Києві вдень буде +3 +5, а вночі -1 +1, а також сніг з дощем.

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Новини України ТурцияАнкараСнігопад
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