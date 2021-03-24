В столице Турции начался снегопад, в городе произошло много ДТП

В столице Турции, сегодня, 24 марта, начался снегопад. В Анкаре из-за сложных погодных условий произошло много аварий.
Об этом сообщает Мilliyet.
Указано, что последние два дня город накрывал дождь, который сегодня перешел в снегопад.
Коммунальные службы расчищают дороги и посыпают их солевой смесью, чтобы предотвратить гололед.
Также большое количество снега выпало в Стамбуле, было прервано паромное сообщение через Босфор.
Напомним, 19 марта погода в Киеве резко ухудшилась. В городе шел снег, на некоторых улицах образовались пробки.
Вместе с тем в городе был сильный ветер. Синоптики предупреждали, что в Киеве днем будет +3+5, а ночью -1+1, а также снег с дождем.