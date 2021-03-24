У столиці Туреччини почався снігопад, у місті відбулося багато ДТП
Фото: снігопад в Анкарі (twitter.com cagrisarigoz)
У столиці Туреччини, сьогодні, 24 березня, почався снігопад. В Анкарі через складні погодні умови сталося багато аварій.
Про це повідомляє Мilliyet.
Зазначено, що останні два дні місто накривав дощ, який сьогодні перейшов у снігопад.
Комунальні служби розчищають дороги й посипають їх сольовою сумішшю, щоб запобігти ожеледі.
Варто зазначити, що в середині лютого на центральну частину Туреччини, в тому числі Анкару, також обрушився потужний снігопад. У турецькій столиці було ускладнено рух автотранспорту, через ожеледицю почастішали випадки ДТП.
Також велика кількість снігу випала в Стамбулі, було перервано поромне сполучення через Босфор.
Нагадаємо, 19 березня погода в Києві різко погіршилася. У місті йшов сніг, на деяких вулицях утворилися затори.
Разом з тим у місті був сильний вітер. Синоптики попереджали, що в Києві вдень буде +3 +5, а вночі -1 +1, а також сніг з дощем.