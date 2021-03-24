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В столице Турции начался снегопад, в городе произошло много ДТП

Новина українською → Анкара, Среда 24 марта 2021 11:57
В столице Турции начался снегопад, в городе произошло много ДТП Фото: снегопад в Анкаре (twitter.com cagrisarigoz)
Автор: Юлия Струк

В столице Турции, сегодня, 24 марта, начался снегопад. В Анкаре из-за сложных погодных условий произошло много аварий.

Об этом сообщает Мilliyet.

Указано, что последние два дня город накрывал дождь, который сегодня перешел в снегопад.

Коммунальные службы расчищают дороги и посыпают их солевой смесью, чтобы предотвратить гололед.

Стоит отметить, что в середине февраля на центральную часть Турции, в том числе Анкару, также обрушился мощный снегопад. В турецкой столице было затруднено движение автотранспорта, из-за гололеда участились случаи ДТП.

Также большое количество снега выпало в Стамбуле, было прервано паромное сообщение через Босфор.

Напомним, 19 марта погода в Киеве резко ухудшилась. В городе шел снег, на некоторых улицах образовались пробки.

Вместе с тем в городе был сильный ветер. Синоптики предупреждали, что в Киеве днем будет +3+5, а ночью -1+1, а также снег с дождем.

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