В столице Турции начался снегопад, в городе произошло много ДТП
Фото: снегопад в Анкаре (twitter.com cagrisarigoz)
В столице Турции, сегодня, 24 марта, начался снегопад. В Анкаре из-за сложных погодных условий произошло много аварий.
Об этом сообщает Мilliyet.
Указано, что последние два дня город накрывал дождь, который сегодня перешел в снегопад.
Коммунальные службы расчищают дороги и посыпают их солевой смесью, чтобы предотвратить гололед.
Стоит отметить, что в середине февраля на центральную часть Турции, в том числе Анкару, также обрушился мощный снегопад. В турецкой столице было затруднено движение автотранспорта, из-за гололеда участились случаи ДТП.
Также большое количество снега выпало в Стамбуле, было прервано паромное сообщение через Босфор.
Напомним, 19 марта погода в Киеве резко ухудшилась. В городе шел снег, на некоторых улицах образовались пробки.
Вместе с тем в городе был сильный ветер. Синоптики предупреждали, что в Киеве днем будет +3+5, а ночью -1+1, а также снег с дождем.