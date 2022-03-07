У столиці створюються резерви продуктів та ліків, - Кличко

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що в столиці створюються гуманітарні резерви. У місті накопичують додаткові резерви харчі, ліків та продуктів першої необхідності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення мера Києва.
"У столиці ми сьогодні робимо все для життєзабезпечення міста. Для створення резерву продуктів, ліків, товарів першої необхідності. Розподіляємо і надаємо допомогу тим, кому вона сьогодні найбільше потрібна", - заявив Кличко.
Він додав, що зі столиці відправили гуманітарну допомогу в Чернігів. Також створюються безпечні шляхи для гуманітарних коридорів в Бучу та Гостомель.
Нагадаємо, сьогодні в місті Ірпінь Київської області продовжать проводити евакуацію місцевих жителів.
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