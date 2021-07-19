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У столиці Ірану на тиждень вводять локдаун через погіршення ситуації з COVID-19

Автор: Дмитрий Кузнецов

У столиці Ірану вводиться тижневий карантин через погіршення ситуації з поширенням коронавірусу. Локдаун діятиме з 20 по 26 липня. У цей період в Тегерані будуть закриті ринки, офіси, спортзали і ресторани.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

Локдаун в Тегерані почнеться з вівторка, 20 липня, і триватиме до наступного понеділка, 26 липня. У цей період в столиці Ірану будуть закриті всі базари, ринки, громадські установи і кінотеатри, а також тренажерні зали і ресторани.

Карантин діятиме не тільки в іранській столиці, але і в провінціях Тегеран і Альборз.

Зазначимо, за даними МОЗ Ірану, на ранок 19 липня в країні виявили понад 25,4 тисячі нових випадків коронавірусу. Померли від наслідків інфекції 213 осіб. Загальне число летальних випадків в країні склало 87 374, при цьому за час пандемії було підтверджено понад 3,5 млн заражень COVID-19.

Нагадаємо, 17 липня на південному заході Ірану місцеві жителі вийшли на протести через брак води і відключення електроенергії. Їх причиною стала найсильніша посуха за останні 50 років.

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