В Ірані спалахнули протести через брак води і електрики: одна людина загинула

На південному заході Ірану місцеві жителі вийшли на протести через брак води і відключення електроенергії. Їх причиною стала найсильніша посуха за останні 50 років - температура повітря піднялася до +50 градусів. Повідомляється про одного загиблого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters .

Як зазначає видання, Іран зіткнувся з найсильнішою посухою за останні 50 років. В результаті в декількох містах на південному заході виник дефіцит води. Крім того, в регіоні періодично відключають електроенергію з метою економії.

Водний і енергетичний кризи викликали протести місцевих жителів. Вони вийшли на вулиці, блокували дороги, підпалювали шини і вступали в зіткнення з правоохоронцями.

За даними видання, один з протестувальників загинув. Він був застрелений під час другої ночі протестів. Влада звинувачує в його загибелі учасників акції.

#IranProtests

July 16- People in Andimeshk, southwestern Iran have joined the widespread protests to support their countrymen over water shortages, drought and blackouts. pic.twitter.com/EVSImXLGy6 — IranProtests.com (@IranProtestsCom) July 17, 2021

#IranProtests

July 16- Protesters took to the streets in Iran's oil-rich southwestern province in protest of IRGC dam projects (AKA Iran's Water Mafia) which led the region into water shortages and drought. pic.twitter.com/zDdjAuNJlp — IranProtests.com (@IranProtestsCom) July 16, 2021