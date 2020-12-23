У столиці Естонії запровадять локдаун

Прем'єр-міністр Естонії Юрі Ратас заявив, що у Таллінні уряд введе жорсткий карантин через стрімке поширення коронавірусу. Нові обмеження діятимуть з 28 грудня до 17 січня.

Про це повідомляє ERR.

Як повідомляється, локдаун також запровадять у повіті Харьюмаа, адміністративним центром якого є Таллінн.

"З урахуванням прискорення поширення коронавірусу в Таллінні і Харьюмаа, зростаючу заповнюваність місцевих лікарень та поширення вірусу серед персоналу лікарень, ми повинні вжити важкі рішення, щоб захистити від перевантаження нашу систему охорони здоров'я", - сказав Ратас.

На період локдауну в Харьюмаа і Таллінні буде заборонено надавати розважальні послуги у всіх закладах, в тому числі в казино, боулінгах і більярдних, клубах для дорослих і готелях. Підприємствам громадського харчування буде дозволено продавати їжу тільки на винос і з доставкою додому.

Крім того, закриються всі спортивні об'єкти, включаючи спортивні клуби, сауни, спа, басейни та водні центри. Обмеження не поширюються на заняття професійним спортом і людей з особливими потребами.

Забороняються публічні збори та заходи, включаючи конференції, театральні вистави, концерти і кіносеанси в закритих приміщеннях. Закриваються музеї та виставки. У заходах і зборах просто неба можуть брати участь не більше 10 осіб.

Нагадаємо, 15 грудня уряд Естонії схвалив план вакцинації населення від коронавірусу. Таким чином там готуються до надання дозволу на використання у ЄС перших вакцин від COVID-19.