Столиця закрита. У Нур-Султані через протести обмежили в'їзд і виїзд

На тлі масових протестів у Казахстані влада Нур-Султана вирішила закрити столицю на в'їзд і виїзд. Обмеження діятимуть щодня вночі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на казахстанський портал " ORDA ".

Обмеження діятимуть з 23 години вечора і до 7 ранку.

В'їхати і виїхати зі столиці Казахстану зможуть тільки люди і транспорт, які задіяні в забезпеченні життєдіяльності Нур-Султана.

До 19 січня в Нур-Султані, як і в інших регіонах Казахстану, діє режим надзвичайного стану, а також комендантська година.