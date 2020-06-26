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Столиця США може стати окремим штатом: у Конгресі відбулося перше голосування

Новини » Політика     26.06.2020 - 23:47
Столиця США може стати окремим штатом: у Конгресі відбулося перше голосування
Фото: Конгрес (wikimedia.org GFDL)

Палата представників підтримала ідею щодо нового штату

Палата представників Конгресу США підтримала ініціативу про визнання столиці Вашингтона окремим штатом. За це рішення конгресмени віддали 232 голоси.

Про це повідомляє CNN.

Наголошується, що це історичний момент, оскільки раніше будь-які ідеї про 51 штат не заходили так далеко і не отримували стільки голосів. Тепер законопроект розглянуть в Сенаті.

Сенат становить республіканська більшість. Американські ЗМІ зазначають, що президент США Дональд Трамп, республіканець, не підтримує цю ідею. Тому наступне голосування може обернутися менш позитивним результатом.

У Вашингтоні, округ Колумбія, проживає понад 700 тисяч осіб. Це більше, ніж населення двох найменших штатів - Вермонта і Вайомінгу і нарівні з Аляскою, в кожному з яких є два сенатори і конгресмен, який може голосувати за важливі для цих штатів рішення.

Проте жителі Вашингтона не мають свого представника в Конгресі - тільки делегат в палаті або представник у Сенаті.

Наголошується, що створення штату може вплинути на листопадові вибори президента, оскільки новий штат зможе голосувати нарівні з іншими.

Відзначимо, що в Америці є також штат Вашингтон, він став за рахунком 42-му зі столицею у місті Олімпія. У цьому штаті проживає понад 7,5 млн громадян.

Нагадаємо, під час антиполицейских протестів у США президент Дональд Трамп хотів перекинути 10 тисяч військовослужбовців в район Вашингтона.

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Автор: Виталия Мазур

Теги Новини України ВашингтонштатКонгресс США
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