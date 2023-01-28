На столичной Троещине вспыхнул пожар: горел автомобиль

Жители Деснянского района Киева в субботу, 28 января, сообщили о сильном задымлении возле одного из торговых центров. Оказалось, что на парковке загорелся автомобиль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Инцидент произошел в столичном микрорайоне Троещина. По информации местных жителей, на парковке возле торгового центра "Район" загорелся автомобиль.

Напомним, в прошлом месяце в Киеве произошел пожар на авторынке. Не исключено, что загорелся склад шин.

Также сообщалось, что в столице в жилом многоэтажном доме в Голосеевском районе произошел взрыв аккумулятора из-за короткого замыкания электросети и воспламенения. Из-за пожара спасателям пришлось эвакуировать 10 человек.

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