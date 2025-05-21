В столичных заведениях появились "резервы" для военнопленных: что это значит

Кампания приурочена к третьей годовщине завершения обороны Мариуполя. Именно 20 мая 2022 года последние защитники города по приказу военного руководства вышли с комбината "Азовсталь" в плен.

К акции присоединились десятки бизнесов по всей Украине, среди которых: ЦУМ Киев, Egersund, Multiplex, one love, Ponchyk Boy, Milk Bar, Varus, Goodwine и другие.

"В прошлом году "Сердце Азовстали" проводило адвокационную кампанию Free Mariupol Defenders. В этом году мы решили сделать ее еще более масштабной, привлекая различные бизнесы и бренды. Это важно, ведь наши военнопленные находятся в абсолютной информационной изоляции. На них оказывают психологическое давление, в частности, рассказывая, что о них забыли, что они не нужны своему государству", - рассказала председатель наблюдательного совета "Сердца Азовстали" Наталья Емченко.

По ее словам, такие акции - это способ показать, что мы ждем их. И чем больше людей вовлечено, тем лучше. Также это поддержка для родных, которые ждут своих близких из плена. Они видят, что они не одни в своем ожидании. Что мы ждем и боремся за них вместе

Цель акции привлечь внимание к проблеме освобождения украинских военнопленных, ведь 2000 защитников Мариуполя до сих пор в плену.