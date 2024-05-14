Столичная община передала 411-му батальону пикапы, системы РЭБ и антенны для БПЛА, - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко передал 411 батальону беспилотных авиационных комплексов автомобили и технику на 51 млн грн. Средства выделены из городского бюджета столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Кличко.

"Община Киева продолжает помогать нашим защитникам. Сегодня передали 411-му Отдельному батальону авиационных комплексов технику, которую закупили за средства бюджета столицы. В частности, 33 автомобиля пикап, 12 систем РЭБ, 50 антенн для работы БПЛА. На этот город выделило 51 млн грн", - заявил Кличко.

Мэр Киева отметил, что 411 ОБ БпАК держит оборону на Донбассе, а также на Запорожском и Херсонском направлениях.

Вскоре помощь от киевлян получит также 92 Отдельная штурмовая бригада имени кошевого атамана Ивана Сирко.

"В ближайшие дни к бойцам 92-й бригады отправится автомобильная техника и БПЛА, которые тоже закупили за средства столицы. На это Киев выделил 97 млн грн. Столица и дальше будет помогать военным приближать нашу победу", - подчеркнул Кличко.

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко срочно отправил 57 мотопехотной бригаде, защищающей Волчанск, 150 дронов, 4 квадрокоптера и 6 систем РЭБ, которые приобрел за собственные средства. В ближайшие дни защитники Харькова получат от мэра Киева еще 350 дронов, также приобретенных за внебюджетные средства.