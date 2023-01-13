В Стокгольме "повесили" чучело Эрдогана. В МИД Турции вызвали посла Швеции

По словам турецкого дипломатического источника, посол Швеции в Турции Стаффан Херрстром был вызван в министерство иностранных дел, и ему была передана нота Анкары.

"Было подчеркнуто наше ожидание того, что виновные в инциденте должны быть установлены, необходимые процессы проведены, и Швеция должна выполнить свои обещания", - отметил источник.

В МИД Швеции подтвердили, что посла вызывали в министерство иностранных дел в Анкаре, но отказались сообщить подробности инцидента.

Акцию протеста провели представители курдской организации "Комитет Рожавы". На ней чучело, которое символизировало турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, подвесили вниз головой.

"История показывает, как часто заканчивают диктаторы, поэтому, ради всех, Эрдоган: воспользуйся шансом и уйди в отставку, чтобы не оказаться вверх ногами на площади Таксим", - говорится в сообщении представителей "Комитета Рожавы" в Twitter.