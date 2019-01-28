У Стокгольмі почалося перше засідання нового арбітражу "Нафтогазу" проти "Газпрому"

Нафтогаз хоче відсудити у Газпрому ще 12 млрд доларів

В Стокгольме началось первое заседание арбитража по иску НАК "Нафтогаз украины" против российского "Газпрома". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию исполнительного директора группы "Нафтогаз" Юрия Витренко в Facebook.

Согласно публикации, Витренко сейчас находится в суде.

Ранее исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что НАК "Нафтогаз Украины" имеет высокие шансы отсудить у "Газпрома" 12 млрд долларов в случае прекращения транзита после 2019 года.

Он объяснил, из чего складывается сумма иска к "Газпрому" на 12 млрд долларов. В частности, по словам Витренко, по текущему контракту на транзит газа, который заканчивается в 2019 году, плата за транзит может меняться в соответствии с европейскими правилами. Европейские правила, прежде всего, предусматривают так называемый принцип полного покрытия затрат оператора. Когда Группа "Нафтогаз" рассчитывает затраты на транзит в 2018-2019 годах, она должна учитывать амортизацию украинской ГТС, которая, как любое другое основное средство, со временем теряет свою ценность.

По его словам, если Россия будет продолжать контракт и газотранспортная система будет использоваться для транзита российского газа после 2019 года, это будет означать, что не произойдет обесценивания украинской ГТСи у украинской стороны не будет оснований начислять ускоренную амортизацию.

"В таком случае наш иск будет не на 12 миллиардов, а только на 2 млрд долларов. Потому что 2 миллиарда - это все равно и доля затрат, которые не покрываются сейчас при текущем тарифе. Даже без ускоренной амортизации ГТС. Это в дополнение к взысканию 2,7 миллиарда долларов, которые мы уже выиграли", - добавил Витренко.