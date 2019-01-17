Чи варто купатись у крижаній воді на Водохреща: пояснюють лікарі

Фото: Купання на Водохреща 2019 (колаж РБК-Україна)

Чи варто відмовитись від купання в ополонці на Водохреща? Лікарі пояснили, як зануритися у холодну воду з користю

У день Водохреща 19 січня, за давніми християнськими традиціями прийнято купатися в ополонці. Біля річок і озер цього дня збираються люди, щоб з головою зануритися у воду, а хтось – і поплавати у крижаній воді.

Як це впливає на здоров'я? Чи всім можна це робити? Які є протипоказання для купання у холодній воді? З такими питанням Styler звернувся до лікарів різних спеціальностей.

Важлива регулярність, а не одноразове купання

Коли йде мова про цілющий вплив купання в ополонці на стан здоров'я, то в першу чергу мається на увазі тривале й систематичне моржування, а не разове занурення на Водохреща взимку, каже провідний оториноларинголог, керівник напрямку хірургії голови та шиї української медичної мережі Юлія Шукліна.

"Якщо людина приймає рішення загартовуватися систематично, а значить – регулярно приймає контрастний душ, взимку ходить по снігу босоніж, ходить у сауну, то і купання на Водохреща принесе користь. Короткочасна дія низької температури викликає викид у систему кровообігу гормонів та біологічно активних речовин. Зокрема, виділяються так звані "гормони радості" – ендорфіни та серотонін. Цим можна пояснити відчуття приливу сил і радості після купання у ополонці на Водохреща", - каже лікар.

Фото: На Водохреща купаються у крижаній воді (РБК-Україна)

При цьому треба дотримуватись певних правил: швидко зануритися у воду з головою, відразу ж вийти з води й розтертися махровим рушником. Після цього – не ходити у купальнику, а перевдягнутися у теплий сухий одяг.

Також можна зробити кілька вправ, випити теплого чаю або ж какао, радить спеціаліст.

Перед зануренням у крижану воду проконсультуйтеся з лікарем

В той же час непідготовлені до крижаної води і низької температури люди, які не загартовуються, мають перед купанням в ополонці відвідати лікаря для консультації перед тим, як спускатися у воду, додає Юлія Шукліна. Наприклад, можна піти до свого сімейного лікаря чи терапевта.

"Перед тим, як ви зануритесь у воду, лікар має оцінити стан вашого здоров'я. Бо, скажімо, якщо є тромби, хвороби легень, то у поєднанні із холодом це може призвести до серйозних поганих наслідків", - підкреслює лікар.

Вона нагадує: якщо є навіть найменші сумніви щодо того, як ви перенесете таке купання, то від такого занурення у крижану воду на Водохреща варто відмовитись.

Замість цього можна взяти святу воду у храмі і випити її вдома, умити нею руки та обличчя, радить вона.

"Регулярні загартовування тонізують судини, регулюють кров'яний тиск"

Щоб серцево-судинна система була здоровою, важливі систематичні, а не одноразові впливи на організм контрастних температур, каже Володимир Герасимов, столичний судинний хірург.

"Якщо загартовуватися регулярно, то це тонізує судини, регулює кров'яний тиск, покращує обмін речовин і підвищують захисні функції організму. Після такого купання людина почувається бадьорішою, повною сил, до неї перестають "чіплятися" застуди й інші різні сезонні хвороби. Загартовування зазвичай корисне загалом для судинної системи: йде на користь не лише артеріям, але й венам. Приміром, є профілактикою варикозного розширення вен", - каже лікар.

Фото: Купання в ополонці може принести шкоду, якщо у людини є гіпертонія (pixabay.com)

Та при цьому не треба забувати, що під час купання в дуже холодній воді є протипоказання.

“Протипоказання – це, перш за все, такі хвороби як стенокардія, гіпертонія, аритмія, різноманітні запальні захворювання, певні проблеми з дихальними шляхами, діабет та хвороби нервової системи", - нагадує Володимир Герасимов.

Він каже: якщо після купання людина помічає у себе почастішання серцебиття, брак повітря, стає важко дихати, то потрібно як можна швидше звернутися до лікаря.

"Все це може сигналізувати про серцевий напад. А загалом варто завжди купатися тільки у спеціально обладнаних для таких цілей місцях. Як правило, вони вже пристосовані для комфортного заходу у воду і виходу з неї. Також саме біля таких місць, а не "нелегальних" ополонок, чергують карети швидкої. Тому саме в таких місцях будуть лікарі, які зможуть швидко надати необхідну допомогу", - каже лікар.

Нагадаємо, раніше пояснили, що таке Водохреща і як провести свято із користю.

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