Очищення душі і тіла на Водохреща 2019: як із користю провести свято

Фото: Водохреща (instagram.com/moemisto_ternopil)

Хрещення Господнє називають святом освячення води

19 січня православні християни відзначать Водохреще 2019. Купання в ополонці, освячення води та ворожіння у "водохресний вечір" - найбільш відомі та улюблені традиції свята. Що потрібно робити на Водохреща, як правильно провести цей день і що можна святити в церкві 19 січня - в матеріалі Styler.

Як святкувати Водохреще і що святити

Вважається, що вода на Хрещення Господнє наділяється особливими властивостями і здатна зцілювати хвороби. З цим і пов'язані головні традиції 19 січня:

Піст. За день до свята прийнято дотримуватися обмежень в харчуванні, а перед літургією віруючі сповідаються і причащаються.

"Свячена вода". Освячену на святковій службі в храмі воду зберігають весь рік. Її можна пити при нездужанні, наносити на болючі місця, бризкати на речі.

Купання у водоймах. 19 січня пірнають в ополонку після богослуслуженія і обряду хрещення води. Навіть якщо на вулиці сильний мороз, святкове купання зміцнює імунітет, зцілює і захищає від хвороб.

Фото: На Водохреще купаються у водоймах (РБК-Україна)

Ритуал водохресного обмивання відбувається триразовим зануренням у воду з головою. Однак лікарі рекомендують відмовитися від купання на Водохреща при наявності ГРВІ, грипу, загостренні хронічних захворювань.

Здоровим людям перед пірнанням варто розігріти тіло фізичними вправами, а відразу після занурення в воду - витертися насухо і переодягнутися.

Навіть якщо на Водохреща немає можливості сходити до церкви, можна набрати воду з будь-якого водоймища. Вважається, що в свято Хрещення Сина Божого вода у всіх природних джерелах набуває цілющих властивостей.

Що готувати на Водохреща

Перед святом дотримуються одноденного посту. До вечірньої служби 18 січня віруючі не їдять, а після неї починають вечерю зі склянки освяченої води.

Також у Водохресний Святвечір готують кутю (сочиво) з пшениці, меду і сухофруктів. Але страва повинна бути пісною (без додавання вершків, масла).

Фото: Кутя у Водохресний святвечір (instagram.com/vkusno360)

Безпосередньо в день свята їдять печиво "хрести" у формі хрестиків і запивають святою водою.

На обід 19 січня прийнято накривати багатий стіл із різноманітними частуваннями: борщ, голубці, пироги, ковбаси, вареники, м'ясо.

На Водохреща дітей пригощають пісочним печивом, "горішками", пряниками, солодкими пиріжками.

Що потрібно робити 19 січня

Незважаючи на те, що Водохреще - релігійне свято, за багато років воно придбало цікаві народні традиції. Однією з них є ворожіння.

У Святвечір перед святом дівчата завжди ворожили на свою долю і кохання. Також вважається, що ритуал з дзеркалом і свічками потрібно проводити саме в ніч на Водохреща.

Фото: На Водохреще ворожать (pixabay.com)

Щоб зберегти красу і молодість, вранці 19 січня жінки ходили босоніж по снігу і вмивалися ним.

За прикметою, в водохресний вечір потрібно загадати бажання, і воно обов'язково збудеться, а сон буде віщим.

Повір'я говорить, що на свято слід провітрити всі кімнати і окропити кути освяченою водою, щоб очистити житло від "нечистої сили".

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як святкувати Водохреще без шкоди для здоров'я і що потрібно знати тим, хто збирається занурюватися в ополонку.

Варто відзначити, що за прогнозом синоптиків, на Водохреща очікується погода без опадів, а справжні "хрещенські морози" відчують жителі північних областей України.

Відео: РБК-Україна