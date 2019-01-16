Очищення душі і тіла на Водохреща 2019: як із користю провести свято

Хрещення Господнє називають святом освячення води
19 січня православні християни відзначать Водохреще 2019. Купання в ополонці, освячення води та ворожіння у "водохресний вечір" - найбільш відомі та улюблені традиції свята. Що потрібно робити на Водохреща, як правильно провести цей день і що можна святити в церкві 19 січня - в матеріалі Styler.
Вважається, що вода на Хрещення Господнє наділяється особливими властивостями і здатна зцілювати хвороби. З цим і пов'язані головні традиції 19 січня:
Фото: На Водохреще купаються у водоймах (РБК-Україна)
Ритуал водохресного обмивання відбувається триразовим зануренням у воду з головою. Однак лікарі рекомендують відмовитися від купання на Водохреща при наявності ГРВІ, грипу, загостренні хронічних захворювань.
Здоровим людям перед пірнанням варто розігріти тіло фізичними вправами, а відразу після занурення в воду - витертися насухо і переодягнутися.
Навіть якщо на Водохреща немає можливості сходити до церкви, можна набрати воду з будь-якого водоймища. Вважається, що в свято Хрещення Сина Божого вода у всіх природних джерелах набуває цілющих властивостей.
Фото: Кутя у Водохресний святвечір (instagram.com/vkusno360)
Незважаючи на те, що Водохреще - релігійне свято, за багато років воно придбало цікаві народні традиції. Однією з них є ворожіння.
У Святвечір перед святом дівчата завжди ворожили на свою долю і кохання. Також вважається, що ритуал з дзеркалом і свічками потрібно проводити саме в ніч на Водохреща.
Фото: На Водохреще ворожать (pixabay.com)
Щоб зберегти красу і молодість, вранці 19 січня жінки ходили босоніж по снігу і вмивалися ним.
За прикметою, в водохресний вечір потрібно загадати бажання, і воно обов'язково збудеться, а сон буде віщим.
Повір'я говорить, що на свято слід провітрити всі кімнати і окропити кути освяченою водою, щоб очистити житло від "нечистої сили".
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як святкувати Водохреще без шкоди для здоров'я і що потрібно знати тим, хто збирається занурюватися в ополонку.
Варто відзначити, що за прогнозом синоптиків, на Водохреща очікується погода без опадів, а справжні "хрещенські морози" відчують жителі північних областей України.
Відео: РБК-Україна