З вартості газу для населення "Чернігівгаз Збут" отримує лише 2%

С установленной правительством стоимости кубометра газа для населения - 8,55 гривен, ООО "Черниговгаз Сбыт" получает лишь 19 коп. или 2,2%. Такой уровень максимальной наценки утвержден действующим законодательством в сфере газоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"ООО "Черниговгаз Сбыт", согласно постановлению КМУ №867, выполняет возложенные на него правительством спецобязательства по поставкам газа жителям Черниговской области по регулируемой государством цене. На сегодняшний день подавляющим большинством клиентов, получающих услуги от "Черниговгаз Сбыта", являются бытовые потребители газа", - говорится в сообщении.

По словам прес-службы, обслуживание бытовых потребителей предусматривает не только проведение начислений и сбор платежей за газ, но и обеспечение комплекса сложных бизнес-процессов.

"Поставка газа населению, кроме сбора средств за потребленный газ, включает в себя тесное взаимодействие с клиентами, решение их проблемных вопросов. А это ежедневная и кропотливая работа. В наши обязанности входит организация работы центров обслуживания и онлайн-сервисов, качественная обработка данных лицевых счетов, контроль и проведение начислений по льготам и субсидиям, сотрудничество с органами соцзащиты, печать и доставка большого количества квитанций, квалифицированная договорная и претензионная работа и т.д.", - объясняет директор "Черниговгаз Сбыта" Иван Луста.

Также в прес-службе отметили, что единственным источником доходов для обеспечения деятельности компании является торговая надбавка, которая не может превышать 2,2% от стоимости газа. Таким образом, после распределения средств среди других участников газового рынка, которые поступили на спецсчет общества, с одного оплаченного бытовыми потребителями кубометра газа, компании остается 19 коп.

Одним из проблемных вопросов, который недавно возник у компании, связан с принятием постановления КМУ №1176 от 28.12.2018 г.

"Документ предоставил право "Ощадбанку" прописать в договоре комиссионное вознаграждение в размере 0,7% от общей суммы перечисленных платежей по субсидиям. Таким образом чиновники пытаются переложить покрытие всех расходов банка, связанных с реализацией механизма предоставления субсидий в денежной форме, исключительно на поставщиков коммунальных услуг, - подчеркивает Иван Луста. - Учитывая то, что наша торговая наценка осталась на том же уровне, у компании нет дополнительных средств на возмещение таких расходов".

По словам прес-службы, при оказании услуг значительную часть тарифных средств "Черниговгаз Сбыт" тратит на социально-важные функции. Так, только работа контакт-центра, который ежедневно обрабатывает звонки и запросы тысяч потребителей, SMS и e-mail информирование, обходится компании в 2,7 млн гривен в год. Система учета расчетов в разрезе каждого бытового потребителя, в том числе в части предоставленных жилищных льгот и субсидий - более 4 млн гривен в год.

В пресс-службе напомнили, что в 2015 года произошло разделение функций поставки и распределения газа на уровне областных газовых компаний. С тех пор Кабмин закрепил за "Черниговгаз Сбытом" функцию поставщика газа со спецобязательствами для населения.