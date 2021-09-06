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Вартість руди продовжує знижуватися: з початку року ціни впали на 35%

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Київ, Понеділок 06 вересня 2021 18:36
Вартість руди продовжує знижуватися: з початку року ціни впали на 35% Фото: вартість залізної руди продовжує падати (w-n.com.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Вартість залізної руди на світових ринках продовжує падіння. Так, на момент завершення торгів 6 вересня, ціна на біржі склала 131,50 доларів за тонну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані S&P Global Platts, що щодня публікує товарні котирування.

Попередній мінімум був зафіксований 19 серпня: тоді ціни на руду впали до 134,05 доларів/тонна, що є найнижчим показником з весни 2021 року.

Нагадаємо, за даними митної служби, за вісім місяців поточного року Україна збільшила виручку від експорту чорних металів на 73,15% - до 8,9 млрд доларів. У серпні надходження від експорту склали 1,4 млрд доларів.

Раніше екс-перший заступник міністра промислової політики України Сергій Грищенко заявив, що період високих цін на руду і метали закінчується, і скоро вітчизняним підприємствам ГМК доведеться важко конкурувати на світових ринках з основними світовими виробниками руди.

У свою чергу економіст Борис Кушнірук пояснив: ціни на основні експортні позиції українських виробників почали знижуватися, тому українська влада повинна надати підтримку гірничо-металургійному комплексу країни, і не підвищувати податки, які стануть додатковим тягарем для промисловців. Крім того, влада повинна бути готова до того, що обвалиться курс гривні - який тримався на стабільному рівні завдяки валютним надходженням від експорту.

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